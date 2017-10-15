فرنسا سوف تطرد كل أجنبي لا يمتلك أوراق إقامة في فرنسا في حال ارتكب جرما

قال الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد، بأن السلطات الفرنسية "ستطرد كل أجنبي لا يمتلك إقامة في حال ارتكب جرماً".

© AP Photo/ Petros Giannakouris الاتحاد الأوروبي يعلن الحرب على الهجرة غير الشرعية

وقال ماكرون خلال مقابلة أجرتها معه قناتا "تي.إف.1 و إل.سي.إي" الفرنسيتان "كل أجنبي لا يحمل أوراقا ثبوتية وإقامة سيتم طرده من فرنسا في حال ارتكب جرما أو جنحة".

وأكّد ماكرون خلال المقابلة على ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال التعاون مع الدول الأفريقية، معلناً عن نية الحكومة طرح مشروع قانون جديد متعلق بالهجرة يكون "أكثر فعالية".

وفي وقت سابق، أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس، أن الاتحاد الأوروبي أعلن الحرب على مهربي المهاجرين غير الشرعيين.

كما دعا أفراموبولوس، المجتمع الدولي إلى المباشرة في تحقيق المرحلة الثانية من العملية البحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط، التي ستنطوي على توقيف وتفتيش كافة السفن وناقلات المهاجرين ضمن المياه الدولية.