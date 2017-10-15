إطلاق صافرات الإنذار في "أشكول" جنوب إسرائيل

رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخين من سيناء المصرية، تجاه المجلس الإقليمي "أشكول" جنوب إسرائيل، مساء اليوم الأحد.

© AP Photo/ Majdi Mohammed الجيش الإسرائيلي: إطلاق صافرات الإنذار في مدينة عسقلان ليس بسبب الصواريخ

القدس — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لـ "سبوتنيك"، إنه "تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من منطقة سيناء باتجاه المجلس الإقليمي أشكول".

وأضاف أدرعي بأن "التفاصيل قيد الفحص، وتم الدفع بتعزيزات أمنية إلى المنطقة للقيام بعملية تمشيط وبحث".

وانطلقت صافرات الإنذار في المنطقة لحظة إطلاق الصواريخ تجاهها، وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي طلب من السكان البقاء في الابنية المحصنة لحين انتهاء الإنذار.