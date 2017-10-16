أنصار مادورو يسيطرون على غالبية مقاعد حكام الولايات بفنزويلا

فاز المرشحين الموالين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بمعظم مقاعد حكام ولايات البلاد الثلاث والعشرين لأربع سنوات مقبلة.

© REUTERS/ HANDOUT رئيس فنزويلا يشعر بتفاؤل...والمعارضة تقول إنه يستعرض وحصل المرشحون المؤيدون من الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا على 17 مقعداً من أصل 22 وفقاً لبيانات رسمية عن نتائج التصويت.





وقالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي، تيبيني لوسينا اليوم الاثنين: "لا يمكن أن تتغير النتيجة لأنه تم فرز 95.8 من الأصوات". مشيرة إلى أن نسبة المشاركين في الانتخابات وصلت إلى 61.14%.





وفتحت فنزويلا الأحد (بالتوقيت المحلي) أبواب مراكز الاقتراع أمام ملايين الناخبين للاقتراع في انتخابات محلية تشكل تحديا للسلطة والمعارضة على حد سواء.