الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان تجري وفقا لمعايير الديمقراطية

أعلن رئيس بعثة مراقبي رابطة الدول المستقلة، السكرتير التنفيذي للرابطة، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين، أن الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان كانت حرة شفافة ومفتوحة وراعت معايير الديمقراطية المعمول بها.

© Sputnik. Tabildi Kadirbekov سلطات قيرغيزستان تؤجل موعد القمة المقبلة للدول الناطقة بالتركية في بشكيك

موسكو-سبوتنيك.وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": " بعثة المراقبة لرابطة الدول المستقلة، بعد العمل أثناء التحضير للانتخابات الرئاسية وعقدها،

تستخلص أن الانتخابات جرت وفقا لدستور البلاد وقوانينها وأنها تفي بالمعايير الدولية المعترف بها عموما لإجراء انتخابات ديمقراطية.

وأضاف ليبيديف: " نعتقد أن الانتخابات الرئاسية لجمهورية قيرغيزستان جرت على أساس بديل، وكانت حرة ومفتوحة وتنافسية وشفافة".

وأشار ليبيديف إلى أن البعثة رصدت بعض الانتهاكات الفردية إلا أنها لا تؤثر على نتائج الانتخابات،"لاحظنا بعض الانتهاكات الفردية خلال الانتخابات، لكنها لا تؤثر على نتائج الانتخابات".

ويذكر أن بعثة مراقبي رابطة الدول المستقلة، بدأت أعمالها في قيرغيزستان اعتبارا من 22 أيلول/سبتمبر الماضي وتضم البعثة ممثلين من ثمانية بلدان من 11 بلدا في قوام الرابطة.

وكان 192 مراقبا عن البعثة قد زاروا خلال يوم التصويت 1227 مركزا للاقتراع.