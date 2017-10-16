لافروف: موقف أمريكا بشأن الاتفاق النووي الإيراني يشير لمشكلة لديها في التفاوض

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن موقف واشنطن بشأن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، يشير إلى مشكلة في قدرة الولايات المتحدة على التفاوض.

سوتشي — سبوتنيك. وقال لافروف، اليوم الاثنين، متحدثا في مهرجان الشباب والطلاب: "قبل عامين تم التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ووافق عليه مجلس الأمن الدولي ورحب به العالم بأسره. الآن واشنطن تخرج منه، هذه مرة أخرى، مشكلة التفاوض تظهر كقيمة السياسة الخارجية لديهم".

وقال ظريف سابقا، في مقابلة مع محطة "سي بي إس" الأميركية بثتها، يوم الأحد: "من الآن لن يثق أي شخص بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكداً أن حديث الرئيس ترامب عن عدم تأييده للاتفاق النووي "سيضعف مكانة أمريكا في العالم".