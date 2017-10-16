موغريني تتوقع مساندة أوروبية قوية للاتفاق الإيراني

قالت فيدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنها تتوقع مساندة قوية من وزراء الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران وقوى عالمية، والذي انتقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا.

© AFP 2017/ Atta Kenare رئيس البرلمان الإيراني: ترامب يظهر عدم التزامه بالاتفاقات الدولية

وقالت موغريني للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ: "إنه اتفاق ناجح. إنه اتفاق نحتاجه من أجل أمننا وأتوقع من الوزراء اليوم رسالة قوية مفادها تأكيد الوحدة الأوروبية في دعمها والتزامها الكامل بتنفيذه من كل الأطراف".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه للسياسة الأمريكية تجاه إيران، داعيا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى التحاور مع طهران.

وذكر ماكرون، خلال مقابلة أجرتها معه قناتا "تي.إف.1 وإل.سي.إي" الفرنسيتان، بأن "الولايات المتحدة هي حليف فرنسا التاريخي كما هي الشريك الأهم في محاربة الإرهاب وفي التعاون الأمني"، مؤكداً من جديد على "تمسك فرنسا بالاتفاق النووي مع إيران".

وفي الصدد ذاته، تابع قائلا: "الرئيس ترامب يريد اتباع طريقة قاسية مع إيران ولقد قلت له شخصياً بأن هذه الطريقة سيئة".

وأضاف: "لقد قلت للرئيس ترامب بأنه يجب علينا التحاور مع إيران ومراقبة أعمالها".