موغريني تتوقع مساندة أوروبية قوية للاتفاق الإيراني

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه للسياسة الأمريكية تجاه إيران، داعيا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى التحاور مع طهران.
وذكر ماكرون، خلال مقابلة أجرتها معه قناتا "تي.إف.1 وإل.سي.إي" الفرنسيتان، بأن "الولايات المتحدة هي حليف فرنسا التاريخي كما هي الشريك الأهم في محاربة الإرهاب وفي التعاون الأمني"، مؤكداً من جديد على "تمسك فرنسا بالاتفاق النووي مع إيران".
وفي الصدد ذاته، تابع قائلا: "الرئيس ترامب يريد اتباع طريقة قاسية مع إيران ولقد قلت له شخصياً بأن هذه الطريقة سيئة".
وأضاف: "لقد قلت للرئيس ترامب بأنه يجب علينا التحاور مع إيران ومراقبة أعمالها".
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