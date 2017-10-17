ترامب يهاجم كوبا ويتهمها بالإضرار بـ 22 دبلوماسيا أمريكيا

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "أعتقد أن كوبا هي المسؤولة عن ذلك. أعتقد ذلك. وهو هجوم نادر للغاية. لكني أعتقد أن كوبا هي المسؤولة".

وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في 3 من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة قررت طرد 15 دبلوماسيا كوبيا من السفارة الكوبية في واشنطن ردا على "الاعتداءات الصوتية" على الدبلوماسيين الأمريكيين في هافانا.

يذكر أن الولايات المتحدة، قلصت في الفترة نفسها وجودها الدبلوماسي في كوبا بأكثر من النصف وحذرت مواطنيها من السفر للبلد الواقع بمنطقة الكاريبي بسبب "هجمات" غامضة أصابت عددا من موظفيها بفقدان السمع والدوار والغثيان.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في أغسطس/ آب الماضي، أن مواطنين أمريكيين على صلة بالسفارة في هافانا عانوا من أعراض جسدية جراء "وقائع" تتعلق بموجات صوتية، كما تأثر خمسة كنديين في الحادث.