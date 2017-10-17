الخارجية الأمريكية لا تستبعد إجراء محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية

أعلن جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تستبعد احتمال إجراء محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية.

وقال سوليفان عقب اجتماعه مع نظيره الياباني شينسوكى سوجياما، نائب وزير الشئون الخارجية: "إننا فى النهاية لا نستبعد امكانية اجراء محادثات مباشرة".





ومن المفترض أن يسافر سوليفان إلى كوريا الجنوبية بعد اليابان.





وتأتي هذه الزيارة قبل الزيارة التي سيقوم بها الرئيس دونالد ترامب للمنطقة في الشهر المقبل، مع تزايد التوتر في المنطقة وسط قلق بشأن التجارب النووية والصاروخية في كوريا الشمالية.