الإعلان عن موعد انعقاد أستانا-7 بشأن سوريا في الوقت القريب

أكد وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لعقد الجولة المقبلة من محادثات أستانا-7 حول سوريا، في الوقت القريب.

استانا-سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الكازاخستاني: "تواصل الدول الضامنة مشاوراتها النشطة حول جدول الأعمال والتواريخ الدقيقة للجولة القادمة من محادثات أستانا،

ووعدت بتحديد الموعد النهائي المقرر في نهاية تشرين الأول/أكتوبر في الوقت القريب".

وكانت الجولة السادسة من محادثات أستانا حول سوريا قد أثمرت اتفاقا بين روسيا وتركيا وإيران، على إنشاء منطقة رابعة لخفض التصعيد في محافظة إدلب، كجزء من خطة تقودها موسكو لحلحلة النزاع المستمر منذ ست سنوات،

تضاف إلى ثلاث مناطق هي في شمال مدينة حمص، وفي ضواحي دمشق، وفي منطقة الغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.

وأرسلت قوات مراقبة مشتركة إيرانية وروسية وتركية إلى محافظة إدلب، وفي المناطق الأخرى ستتولى الشرطة العسكرية الروسية هذه العملية.

وتستقبل أستانا كمنصة للمحادثات حول تسوية الأزمة السورية، منذ شهر كانون الثاني/يناير، جولات المناقشات لحلحلة الأوضاع على الأرض بغية الوصول إلى اتفاقيات تكون أرضية بين المعارضة السورية المسلحة والحكومة،

نحو التوصل إلى حل ينهي الأزمة والصراع على الأراضي السورية. وتم في أستانا حتى الآن، عقد ست جولات من المباحثات السورية- السورية.

وكانت النتيجة الرئيسية للمباحثات الاتفاق على أحكام فريق عمل مشترك لمراقبة وقف القتال في البلاد وتوقيع الدول الضامنة للمباحثات روسيا وتركيا وإيران على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مناطق خفض التصعيد.

والغرض من هذه المذكرة وضع حد للعنف، للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد، فضلا عن التوصل لتسوية سياسية للنزاع.