سيئول تستنجد زيادة الضغط على كوريا الشمالية لتعود إلى الحوار

أعلن نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشو خون، اليوم الجمعة، أن بلاده تدعو لزيادة الضغط على كوريا الشمالية لإعادتها إلى طاولة المفاوضات.

© AFP 2017/ Jung Yeon-Je وزير كوري جنوبي: بيونغ يانغ قد تعلن استكمال البرنامج النووي خلال عام

الأمم المتحدة — سبوتنيك . ولفت خون إلى أنه "ما زال هناك الكثير مما ينبغي عمله" على المجتمع الدولي فيما يتعلق بملف كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه من الضروري منع إتاحة بيونغ يانغ فرصة من استخدام طرق لتجاوز العقوبات المفروضة على بيع منتجاتها و"استيراد النفط بصورة غير مشروعة".

وأضاف متابعا: "ينبغي علينا أن نمارس أكبر قدر ممكن من الضغوط حتى تعود كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات برغبة صادقة للبدء في نزع الأسلحة النووية".

هذا وتقوم كوريا الشمالية في السنوات الأخيرة بتطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وتجهيزها بالرؤوس الحربية النووية، مشيرة إلى التهديد القادم من جانب الولايات المتحدة.

ولم تتمكن عقوبات الأمم المتحدة في كل مرة من إجبار بيونغ يانغ على وقف نشاطها في مجال الصواريخ النووية. وأعلنت بيونغ يانغ، أن لديها الآن إمكانية للقيام بضربات نووية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.