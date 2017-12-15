سيئول تستنجد زيادة الضغط على كوريا الشمالية لتعود إلى الحوار

وأضاف متابعا: "ينبغي علينا أن نمارس أكبر قدر ممكن من الضغوط حتى تعود كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات برغبة صادقة للبدء في نزع الأسلحة النووية".
هذا وتقوم كوريا الشمالية في السنوات الأخيرة بتطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وتجهيزها بالرؤوس الحربية النووية، مشيرة إلى التهديد القادم من جانب الولايات المتحدة.
ولم تتمكن عقوبات الأمم المتحدة في كل مرة من إجبار بيونغ يانغ على وقف نشاطها في مجال الصواريخ النووية. وأعلنت بيونغ يانغ، أن لديها الآن إمكانية للقيام بضربات نووية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
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