الدفاع الأفغانية: ما ذكر حول نية الجيش الأفغاني عدم استخدام مروحيات روسية مجرد خطأ لفظي

أكدت وزارة الدفاع الأفغانية استمرار وحداتها باستخدام الأسلحة الروسية في عملياتها، لافتة إلى أن ما ذكره معاون الناطق باسمها، لإحدى الإذاعات أمس، من عدم استخدام الأسلحة مروحيات روسية "من الآن فصاعداً" مجرد خطأ لفظي.

كابول — سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الجنرال دولت وزيري، في بيان صحفي اليوم السبت، إن "وزارة الدفاع الوطني تعتبر تصريحات معاون الناطق باسمها خطأ لفظي، وإذ تنوه إلى أن وزارتنا وفي إطار تنفيذ المهام الموكلة إليها تستعمل طائرات من كلا المنشأين الروسية منها والأميركية".

وأضاف وزيري "نحن بصدد القيام بصيانة وتوفير قطع الغيار للطائرات الروسية التي لدينا حتى يصار إلى استخدامها بالطاقة القصوى عند الضرورة".

كان الجنرال محمد رادمنش معاون الناطق باسم وزارة الدفاع الأفغانية قال، في تصريحات لإذاعة "الحرية" أمس الجمعة، إن الجيش الوطني "سوف لن يستعمل من الآن فصاعداً الأسلحة الروسية الصنع في إطار القوات البرية والجوية، وستستعيض عن المروحيات الروسية المنشأ بطائرات البلاك هوك الأميركية".