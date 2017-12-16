مقتل داعشيين اثنين بغارة طائرات بدون طيار شرق أفغانستان

قتل عنصران اثنان من تنظيم "داعش" الإرهابي بغارة نفذتها طائرات من دون طيار في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان.

© AFP 2017/ Mandel NGAN وزير الدفاع الأمريكي يأمل في التعاون مع روسيا بشأن أفغانستان

كابول — سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحاكم الولاية، اليوم السبت، أن "غارة نفذتها طائرات دون طيار في الولاية، أسفرت عن مقتل عنصرين اثنين من مقاتلي داعش، من الجنسية الطاجيكية".

وتعاني أفغانستان من حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني بعد تصاعد عمليات الجماعات المسلحة، بما في ذلك العمليات التي تقوم بها "حركة طالبان" وتنظيم "داعش" الإرهابي.

وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.