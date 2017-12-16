الأردن وكندا تبحثان أوجه التعاون العسكري وتعزيز العلاقات الثنائية

عمان — سبوتنيك. وحسب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية، فقد بحث رئيس هيئة الأركان الأردني الفريق الركن محمود فريحات مع وزير الدفاع الكندي هارجيت سجان، اليوم السبت، "أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين".

يذكر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، زار كندا، في نهاية آب/أغسطس الماضي، وأجرى مباحثات مع الحاكم العام. وتم خلال المباحثات استعراض الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها على الصعد كافة.

كما أن كندا وفي العام 2016 منحت الأردن 26 آلية عسكرية رباعية الدفع والممنوحة من القوات المسلحة الكندية للقوات المسلحة الأردنية — الجيش العربي.