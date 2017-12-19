الصين ترد على استراتيجية الأمن القومي الأمريكي

نددت الصين، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول، باستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، التي وصفت بكين بأنها تمثل تحديا للقوة الأمريكية.

© Sputnik. Natalia Seliverstov الولايات المتحدة تكشف عن أهم ثلاثة تهديدات لأمنها القومي من بينها روسيا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ في مؤتمر صحفي: "إن أي دولة أو أي تقرير يشوه الحقائق لن يحقق نتيجة".

وأضافت هوا: "نحث الولايات المتحدة على وقف التشويه المتعمد للنوايا الاستراتيجية للصين والتخلي عن المفاهيم العتيقة مثل عقلية الحرب الباردة، لأنها بذلك تضر سوى نفسها أو الآخرين".

وتابعت: "الصين لن تسعى أبدا إلى تطوير نفسها على حساب مصالح الدول الأخرى"، مضيفة "في الوقت نفسه لن نتخلى عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، أمس الاثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول، استراتيجيته للأمن القومي، قائلا: "نحن أمام أهم ثلاثة مخاطر، جهود الصين وروسيا، والدول المارقة، إيران وكوريا الشمالية، والتنظيمات الإرهابية الدولية، الساعية للقيام بأعمال قتالية نشطة ضد الولايات المتحدة".