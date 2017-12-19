الصين ترد على استراتيجية الأمن القومي الأمريكي

وأضافت هوا: "نحث الولايات المتحدة على وقف التشويه المتعمد للنوايا الاستراتيجية للصين والتخلي عن المفاهيم العتيقة مثل عقلية الحرب الباردة، لأنها بذلك تضر سوى نفسها أو الآخرين".
وتابعت: "الصين لن تسعى أبدا إلى تطوير نفسها على حساب مصالح الدول الأخرى"، مضيفة "في الوقت نفسه لن نتخلى عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة".
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، أمس الاثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول، استراتيجيته للأمن القومي، قائلا: "نحن أمام أهم ثلاثة مخاطر، جهود الصين وروسيا، والدول المارقة، إيران وكوريا الشمالية، والتنظيمات الإرهابية الدولية، الساعية للقيام بأعمال قتالية نشطة ضد الولايات المتحدة".
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