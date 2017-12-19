الخارجية الفرنسية تجنّد قطتين للتعامل مع غزو القوارض

موسكو — سبوتنيك. ذكرت قناة "فرنسا إنفو"، أن العديد من الوزارات الفرنسية يعج بالقوارض. ولمحاربتها جرى اقتناء قطتين في وزارة الخارجية.

© Sputnik. Natalia Seliverstova قطة تتوسل كالبشر

وقد سمى الموظفون في الوزارة، القطتين نومي ونوح، تكريما لـ "والد الأمة البريتونية" الملك نومينوح (نسبة إلى شعب بريتاني، الذي يسكن في شمال غرب فرنسا). كما جاءت أسماء القطط تقديراً لوزير خارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، المولود في منطقة بريتاني.

وذكرت القناة التليفزيونية، أن الممثل الرسمي للحكومة الفرنسية كريستوف كاستانر، اشتكى من انه يتعين عليه" قضاء أيام الأسبوع" بصحبة القوارض.

وفي وقت سابق أيضا، اشتكت الوزيرة لدى وزارة الداخلية الفرنسية جاكلين غورو، أن شقتها، الواقعة فوق المكتب، قد امتلأت بالجرذان.