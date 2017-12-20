وباء الدفتيريا ينتشر بين لاجئي الروهنغيا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن وباء الخناق (الدفتيريا) أودى بحياة 21 شخصا من لاجئي أقلية الروهنغيا الميانمارية في مخيمات ببنغلاديش.

© AP Photo/ Bernat Armangue بنغلادش تجري محادثات مع ميانمار بشأن عودة اللاجئين الروهينجا وينتقل مرض "الدفتيريا" عبر جرثومة تدعى "الوتدية الخناقية"، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانًا الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.





وأعلنت المنظمة في بيان نقله نقله موقع مركز أنباء الأمم المتحدة، أنها رصدت أكثر من 1500 حالة يشتبه بإصابتها بالوباء في مخيم "كوكس بازار" للاجئين، جنوب شرقي بنغلاديش.





وأضاف البيان أن المنظمة خصصت 1.5 مليون دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لنشر موظفين إضافيين وموارد إضافية، لمكافحة الانتشار السريع للمرض بين اللاجئين.





وبحسب تقارير الأمم المتحدة الرسمية فإن حوالي 826 ألفا مواطن من الروهنغيا هربوا إلى بنغلاديش نتيجة أعمال العنف التي يرتكبها الجيش الميانماري ضد هذه الأقلية.