البيت الأبيض ينتقد احتمال حظر "تويتر" في روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية سارة ساندرز، إن البيت الأبيض سيقوم بإجراءات في حال تم حظر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في روسيا.

© AFP 2017/ Leon Neal تويتر بصدد حظر أنواع معينة من الصور

تصريحات ساندرز هذه كانت خلال لقائها الصحفيين في البيت الأبيض، حيث تحدثت عن إجراءات قد يتبعها البيت الأبيض في حال قرر

"روسكومنادزور" وهي هيئة الرقابة على وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات منع "تويتر" في روسيا بحجة انتهاك القانون الخاص بالبيانات الشخصية.

وكان رئيس "روسكومنادزور"، ألكسندر زاروف، قد صرح في وقت سابق، أنه سيتم التأكد من عمل "تويتر" في الوعود التي أطلقتها حول تخزين المعلومات الشخصية للمواطنين الروس.

يذكر بأن قانون البيانات الشخصية في روسيا دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر /أيلول 2015، ويلزم القانون بتخزين البيانات الشخصية للمواطنين الروس حصرا على الأراضي الروسية.

وتقوم "روسكومنادزور" بملاحقة الانتهاكات على أساس قضائي، وفي حال رفض الجانب الآخر التوسط بالقضاء، تملك الهيئة الحق في حظر المواقع المخالفة.