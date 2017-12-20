مشاورات أستانا غدا والجلسة العامة الجمعة

تجري المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف في مفاوضات أستانا غدا الخميس 21 ديسمبر/ كانون الأول.

© REUTERS/ RODI SAID محلل أمريكي: فتح أبواب جهنم على القوات الأمريكية في سوريا أستانا- سبوتنيك. أعلن المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول، أن المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف للمشاركين في الجولة القادمة لقاءات أستانا الدولية حول سوريا، ستجري يوم غد الخميس بينما ستعقد الجلسة العامة يوم الجمعة.

وأضافت الخارجية الكازاخاستانية في بيان لها أن وفود الدول الضامنة لوقف الأعمال القتالية، روسيا وتركيا وإيران، بدأت في الوصول إلى أستانا.





كما يشارك في اللقاءات ممثلون عن الدول الضامنة لوقف الأعمال القتالية (روسيا وتركيا وإيران) والأمم المتحدة والولايات المتحدة والأردن بصفة مراقب، إضافة إلى وفدي دمشق والمعارضة السورية.