أردوغان يرد على اتهامات إماراتية للعثمانيين بارتكاب مجازر في المدينة المنورة

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بما اعتبره "إساءة" للشعب التركي ولشخصه، من قبل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان؛ داعياً إياه إلى أن "يلتزم حدوده عندما يتكلم عن تاريخ الشعب التركي".

القاهرة — سبوتنيك. وقال أردوغان مخاطباً بن زايد، في سياق كلمة ألقاها اليوم، وبحسب ما نقلت "الخليج أونلاين": "عليك أن تعرف حدودك، فأنت لم تعرف بعد الشعب التركي، ولم تعرف أردوغان أيضاً..أما أجداد أردوغان فلم تعرفهم أبداً".

وأضاف: "نقول لمن يتهموننا ويتهمون أجدادنا — الزموا حدودكم — فنحن نعلم جيداً كل ما تخططون له.. تاريخنا تم تسطيره بملاحم تاريخية وأمجاد عظيمة والآن يأتينا من يتهم الدولة العثمانية ويحاول إهانة تاريخها".

وتابع الرئيس التركي في سياق رده على وزير الخارجية الإماراتي، قائلاً: "تاريخنا تم تسطيره بملاحم تاريخية وأمجاد عظيمة، والآن يأتينا من يتهم الدولة العثمانية ويحاول إهانة تاريخها.. الدولة العثمانية وخلفاؤها أوقفوا حياتهم من أجل الدفاع عن المدينة المنورة وحمايتها".

كان الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أعرب، في وقت سابق، عن استيائه من قيام وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، بإعادة نشر "تغريدة" لأحد مستخدمي (تويتر) أساء فيها إلى الأتراك والرئيس رجب طيب أردوغان.

ونشر مستخدم "تغريدة" أساء من خلالها إلى أردوغان، وادّعى ارتكاب فخر الدين باشا (القائد العسكري العثماني للمدينة المنورة، أثناء الحرب العالمية الأولى)، جرائم ضدّ السكان المحليين.

وشدد كالين على أنّ القائد العسكري فخر الدين باشا دافع عن المدينة المنورة ضدّ المخططات البريطانية "بشجاعة كبيرة".

يذكر أن تركيا استضافت في إسطنبول، الأربعاء الماضي، قمة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة بشأن القدس، والتي خفضت فيها الإمارات والسعودية تمثيلها فيها، بإرسال وزيري دولة.