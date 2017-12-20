تركيا تترجم القرآن إلى 25 لغة وتسعى لإيصالها إلى 100

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية إصدارها نسخا مترجمة من القرآن الكريم إلى اللغات البلغارية والأوزبكية بالإضافة إلى لغتي الشيشيوا والشوناجا الإفريقيتين المحليتين اللتين تستخدمان في زمبابوي ومالاوي وبعض الدول الإفريقية.

© REUTERS/ MOHAMED AZAKIR إنجاز أول نسخة من القرآن بالخط الديواني المعقد والنادر

قالت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة " إيكنا " إن هذا يأتي في إطار سعي الشؤون الدينية لإيصال معاني القرآن الكريم إلى أكبر عدد من المسلمين حول العالم، ليتسنى لهم فهم دينهم بشكل أكثر عمقا.

وتخطط رئاسة الشؤون الدينية التركية خلال الفترة المقبلة، لإصدار نسخ مترجمة إلى اللغة الفارسية.

وكانت رئاسة الشؤون الدينية قد أعلنت منذ أشهر أنها ترجمت القرآن إلى 25 لغة، وأنها تسعى لترجمته إلى 100 لغة وتوزيعه إلى كل أنحاء العالم، في إطار مشروع تحت عنوان "ليكن القرآن هديتي".

وقام وقف الديانة التركي في إطار هذه المشروع بتوزيع 4 آلاف نسخة من القرآن الكريم مترجمة للغة الكازاخية في عاصمة منغوليا.

وعن تاريخ ترجمة القرآن الكريم، فإن أول ترجمة لمعاني القرآن ظهرت في أوروبا الغربية بمبادرة من "بيير" المتوفي عام 1156 للميلاد.

وصدرت أول ترجمة للقرآن الكريم بالفرنسية في منتصف القرن السابع عشر، ترجمها أندريه دوربير، ومن ترجمته ترجم للإنكليزية بواسطة "ألكساندر روس" وإلى الهولندية بواسطة جلاز ماخر في عام 1657.