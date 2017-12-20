تركيا تترجم القرآن إلى 25 لغة وتسعى لإيصالها إلى 100

وتخطط رئاسة الشؤون الدينية التركية خلال الفترة المقبلة، لإصدار نسخ مترجمة إلى اللغة الفارسية.
وكانت رئاسة الشؤون الدينية قد أعلنت منذ أشهر أنها ترجمت القرآن إلى 25 لغة، وأنها تسعى لترجمته إلى 100 لغة وتوزيعه إلى كل أنحاء العالم، في إطار مشروع تحت عنوان "ليكن القرآن هديتي".
وقام وقف الديانة التركي في إطار هذه المشروع بتوزيع 4 آلاف نسخة من القرآن الكريم مترجمة للغة الكازاخية في عاصمة منغوليا.
وعن تاريخ ترجمة القرآن الكريم، فإن أول ترجمة لمعاني القرآن ظهرت في أوروبا الغربية بمبادرة من "بيير" المتوفي عام 1156 للميلاد.
وصدرت أول ترجمة للقرآن الكريم بالفرنسية في منتصف القرن السابع عشر، ترجمها أندريه دوربير، ومن ترجمته ترجم للإنكليزية بواسطة "ألكساندر روس" وإلى الهولندية بواسطة جلاز ماخر في عام 1657.
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