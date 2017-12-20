تركيا: أمر باعتقال محقق سابق بعد شهادته أمام محكمة أمريكية

أصدر ممثل ادعاء في إسطنبول أمر اعتقال والدي المحقق السابق بالشرطة حسين قورقماز الذي قدم دليلا خلال محاكمة مصرفي تركي في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky المرافعات النهائية في محاكمة مصرفي تركي بأمريكا تركز على شهادة تاجر الذهب

قالت صحيفة "حريت" التركية، اليوم الأربعاء، إن تركيا دعت لاعتقال قورقماز بعد إدلائه بشهادته في محاكمة محمد هاكان أتيلا النائب السابق للرئيس التنفيذي لبنك خلق التركي والمتهم بمساعدة إيران على تفادي عقوبات أمريكية.

وأفادت وكالة "رويترز" أنه لم يتسن الحصول على تعليق من مكتب المدعي العام في إسطنبول.

ويواجه أتيلا اتهامات بالعمل مع رضا ضراب، تاجر الذهب الذي يحمل الجنسيتين التركية والإيرانية، وآخرين لمساعدة إيران على تفادي العقوبات الأمريكية من خلال تعاملات تجارية في ذهب وأغذية.

وتسببت القضية في توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وقال أتيلا إنه غير مذنب ونفى وجود أي تعاملات غير قانونية، لكن ضراب أقر بالذنب وأدلى بشهادته لمدعين أمريكيين.

ونقلت "رويترز" عن قورقماز قوله إنه فر من تركيا في 2016 خشية التعرض لرد انتقامي من الحكومة بعد أن قاد تحقيقا في 2013 بشأن ضراب تورط فيه مسؤولون كبار.

وذكرت صحيفة "حريت" أن الأمر الذي أصدره الادعاء في إسطنبول باعتقال والدي قورقماز جاء عقب شهادته في القضية التي قال فيها إنه أعطى والدته وثائق مرتبطة بتحقيقات عام 2013 لتحتفظ بها.