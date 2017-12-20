اعتقال ألماني بتهمة التخطيط لهجوم لصالح "داعش"

اعتقلت الشرطة الألمانية، اليوم، مواطنا ألمانيا للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتخطيط لهجوم في مدينة كارلسروه.

© Fotolia/ WavebreakMediaMicro ألمانيا تحاكم مؤيدا لـ"داعش" عقب الكشف عن خططه التدميرية جاء في بيان صدر عن النيابة العامة الألمانية، الأربعاء، أن رجلا يدعى "داسبار دبليو" (29 عاما) مشتبه في أنه كان يدعم "داعش" من أراضي ألمانيا منذ 2015، وينشر مواد دعائية تروج لممارسات هذا التنظيم.





وكشف البيان، الذي نشرته صحف ألمانية، أن المشتبه به كان من ضمن خططه اقتحام منصات ساحة تزلج في مدينة كارلسروه بسيارته، وأنه كان يدرس المكان وحاول الحصول على وظيفة سائق في خدمات التوصيل المختلفة، لكنه لم ينجح في ذلك.





وبحسب البيان "ثمة معلومات تدل على أن داسبار دبليو غادر إلى العراق في يوليو/ تموز 2015، ثم عاد إلى ألمانيا في مايو/ أيار 2016، ليعود إلى العراق مجددا بعد شهرين من ذلك، حيث انضم إلى "داعش" وتلقى تدريبا على القنص، وكان يقوم بمهمات استطلاعية في مدينة أربيل العراقية، لاختيار أهداف للهجمات."





ووفقا للبيان فإن المشتبه به كان يعيش في ألمانيا منذ يوليو/ تموز الماضي.