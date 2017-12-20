القصة الأمريكية عن الزورق الإيراني "Shark 33" المفخخ تنفيها صنعاء

نفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر في اليمن ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية بشأن رصد الجيش الأمريكي زورقا إيرانيا تفجيريا من طراز "Shark 33" في رصيف رأس عيسى البحري قرب ميناء الحديدة غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . قالت المؤسسة في تصريح مساء اليوم الأربعاء، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون): إن ذلك يأتي في إطار اتهامات دول التحالف المتكررة كمبرر لحصار اليمن وإغلاق منافذه البحرية بهدف تجويع الشعب اليمني بعد فشلها في تحقيق أي تقدم عسكري.

وأكدت المؤسسة عدم وجود أي زوارق عسكرية في رأس عيسى ولا حتى مدنية، باستثناء زورق صغير يستخدم من المؤسسة لربط السفن.

وأضافت المؤسسة:

كيف يعقل أن يستخدم زورق موجه لضرب البحرية السعودية مع أن الميناء يبعد عن أقرب قاعدة بحرية سعودية مئات الأميال.

مشيرة إلى أن ميناء رأس عيسى مغلق من قبل قوات التحالف منذ أكثر من 6 أشهر ويمنع وصول أي سفينة إليه.

واعتبرت المؤسسة استهداف القوات البحرية والصاروخية التابعة لـ"أنصار الله" لقوات التحالف البحرية في أي مكان حق مشروع وبالأسلوب والسلاح المناسب.

متهمةً دول التحالف ومن ورائها أمريكا بالعمل بشكل مستمر على تبرير الحصار والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب اليمني باتهامات لا أساس لها من الصحة وبعيدة كل البعد عن الواقع، على حد تعبيرها.

وحملت المؤسسة في الوقت ذاته قيادة التحالف المسؤولية عن أي استهداف للموانئ التابعة للمؤسسة، وأنه سيؤدي إلى تجويع أكثر من 20 مليون يمني هم اليوم في أمس الحاجة إلى الغذاء والدواء الذي تمنعه دول التحالف.