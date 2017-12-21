روسيا تحذر فرنسا من سحب رخصة "أر تي فرانس"

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد، فلاديمير جباروف، أن روسيا ستتخذ تدابير ضد وسائل الإعلام الفرنسية، فيما إذا سحبت السلطات الفرنسية ترخيص "آر تي فرانس".

موسكو — سبوتنيك. وقال جباروف، لوكالة "سبوتنيك"، "إذا تم سحب الترخيص من "آر تي فرانس "، فمن المؤكد أن تحصل وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا على "الجواب"، وهي ذات التدابير، التي فرضت على وسائل الإعلام الأمريكية".

وذكّر جباروف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال، إذا واصل الأوروبيون خطوات الولايات المتحدة بالضغط على "آر تي"، فإنهم "بالتأكيد سيتلقون إجراءات جوابية".

وأضاف جباروف، "أعتقد أن السلطات الفرنسية لن تقوم بسحب ترخيص "آر تي"، فإنها لا تحتاج إلى حلقة جديدة من تدهور العلاقات مع روسيا، فهم من غير ذلك يعانون من حصار المواد الغذائية".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع نهاية الشهر المنصرم، مرسوما فوّض بموجبه وزارة العدل الروسية، بتشكيل قائمة وسائل الإعلام (العملاء الأجانب)، وذلك بإدخال تعديل على المادة السادسة من قانون وسائل الإعلام. ووفقا لنص القانون، يمكن اعتبار وسائل الإعلام التي تتلقى مساعدة مالية من دول أو منظمات أجنبية، كعملاء أجانب.

وجاء التعديل ردا على مضايقة وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما اعتبار قناة "آر تي" أمريكا، كعميل أجنبي.

والجدير بالذكر، أن وزارة العدل الروسية قامت بعد ذلك، بإدراج 9 من وسائل الإعلام الغربية في قائمة العملاء الأجانب، من بينها "صوت أمريكا" وإذاعة "سفوبودا "الحرية" وقناة "الوقت الراهن" التليفزيونية.

هذا وكانت قد تقدمت شخصيات عامة من خلال صفحات صحيفة موند، يوم أمس الأربعاء، لرئيس المجلس الأعلى للوسائل السمعية والبصرية في فرنسا أوليفييه شراميك، بطلب لسحب ترخيص قناة "آر تي فرانس". وقد حدث ذلك على خلفية مضايقات "آر تي" في الولايات المتحدة بخصوص اتهامات بالتدخل في الانتخابات الأمريكية. على الرغم من نفي رئيسة تحرير "آر تي" مارغريتا سيمونيان، مرارا لمثل هذه الاتهامات.