وفاة 30 شخصا إثر سقوط حافلة في النهر في الهند

لقى ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم، وعانى 15 آخرون بشكل خطير نتيجة سقوط حافلة في النهر في شمال الهند.

© REUTERS/ Stringer طفل له أصدقاء من القرود في الهند

سبوتنيك. وكانت الحافلة تسافر من ساواي مادهوبور إلى بلدة لالسوت ووفقا للبيانات الأولية، فقد السائق السيطرة على الحافلة نظرا للسرعة العالية، فسقطت الحافلة من الجسر إلى النهر، بحسب صحيفة "الهند اليوم"

وأضاف البيان أن "30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 15 بجروح خطيرة إثر سقوط حافلة في نهر باناس في ساواي مادهوبور".

ويلاحظ أن جميع الضحايا أخذوا إلى أقرب المستشفيات. وتجرى عمليات الإنقاذ فى موقع الحادث.

وقدم رئيس وزراء البلاد، نارندرا مودي، تعازيه لأسر الضحايا.

وكتب مودي على صفحته "تويتر"، "أعبر عن قلقي إزاء أنباء عن حادث حافلة في مدينة ساواي مادهوبور في ولاية راجاستان، أفكاري مع أسر الضحايا، المكلفون يراقبون الوضع بعناية، ويجرون عمليات الإنقاذ ويقدمون كل المساعدة اللازمة للضحايا".