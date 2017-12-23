إسرائيل تقول إنها اعتقلت ثلاثة أتراك في القدس وسط اضطرابات

ولم يصدر بعد تعليق عن القنصلية التركية في القدس، حسبما نقلت "رويترز".
وأظهر تسجيل فيديو صوره أحد المارة ولم يتسن التحقق منه ما بدا أنه اعتقال الشرطة الإسرائيلية لرجال وفتيان يرتدون الطربوش في البلدة القديمة بالقدس الشرقية.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 ويريد الفلسطينيون أن تكون المنطقة عاصمة دولة لهم في المستقبل.
وعلى الرغم من أن ترامب ترك إمكانية ترسيم حدود القدس للإسرائيليين والفلسطينيين وفقا لاتفاق سلام مستقبلي إلا أن إعلانه حاد عن نهج السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود حول وضع المدينة، وأعلنت تركيا معارضتها للخطوة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)