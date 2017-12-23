زعيم إقليم كتالونيا المعزول يوجه رسالة شديدة اللهجة للحكومة الإسبانية

دعا كارلس بودجمون الزعيم الانفصالي الكتالوني الحكومة الإسبانية اليوم السبت للسماح له بالعودة إلى إسبانيا في وقت مناسب لحضور الجلسة الافتتاحية لبرلمان إقليم كتالونيا الجديد، والمقرر عقدها في 23 يناير/كانون الثاني حتى يتسنى له تولي رئاسة الإقليم مجددا.

وحكم بودجمون الإقليم حتى أكتوبر/تشرين الثاني لكنه يواجه الاعتقال في إسبانيا حاليا بسبب دوره في تنظيم استفتاء غير قانوني على استقلال كتالونيا وإعلان جمهورية فيه، حيث يقيم حاليا في منفى اختياري في بلجيكا.

© Sputnik. Javier Luengo الأسهم الإسبانية تهوي بعد فوز الانفصاليين في انتخابات كتالونيا

وتمكنت الأحزاب المؤيدة للاستقلال من تحقيق أغلبية برلمانية في الإقليم يوم الخميس على الرغم من أنه لم يتضح بعد إن كان بإمكان بودجمون وقادة آخرين محتجزين حضور جلسات البرلمان.

وقال بودجمون لرويترز في مقابلة "أريد أن أعود لكتالونيا في أسرع وقت ممكن. أود أن أعود الآن. سيكون ذلك نبأ جيدا لإسبانيا".

وردا على سؤال عما إذا كان سيعود في وقت مناسب لحضور الجلسة الافتتاحية التي يجب أن تعقد في موعد أقصاه 23 يناير، قال: "سيكون ذلك طبيعيا. إذا لم يسمح لي بأداء اليمين القانونية كرئيس سيشكل الأمر انحرافا كبيرا عن النظام الديمقراطي الإسباني".

وأضاف "أنا رئيس الحكومة الإقليمية وسأبقى الرئيس إذا ما احترمت الدولة الإسبانية نتائج التصويت".

وقال بودجمون، الذي دعا للحوار مع الحكومة الإسبانية لحل الأزمة بين برشلونة ومدريد، إنه على استعداد للاستماع إلى أي مقترحات من رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي حتى وإن كان ما يطرحه لا يصل لحد الاستقلال.