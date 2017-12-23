مقتل 13 وفقد 9 فى حادثة بحرية بتنزانيا

قتل 13 شخصا على الأقل في تنزانيا بسبب تصادم قاربهم مع آخر.

© Sputnik. Tabyldy Kadyrbekov مقتل 11 شخصا في تحطم طائرة خفيفة في تنزانيا

وقتل 13 شخصا وأبلغ عن فقدان 9، في مياه بحيرة تنجانيقا بتنزانيا حسب أ ف ب.

وقال مسؤول بحري إن الحادثة وقعت يوم الجمعة 22 ديسمبر/ كانون الأول، حينما اصطدم قارب يحمل 135 راكبا بأخر يقل 63.

وتم إنقاذ البعض بينما فقد 9 أشخاص، حسب أ ف ب.

وتعتبر بحيرة تنجانيقا ثاني أكبر بحيرة عذبة في العالم.