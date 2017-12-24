تضاعف العجز المالي بموازنة تركيا لعام 2018

تضاعف العجز المالي بالموازنة التركية لعام 2018 إلى 65.9 مليار ليرة (17.28 مليار دولار) حسب الموازنة التي وافق عليها البرلمان التركي.

© REUTERS/ Kayhan Ozer أردوغان لترامب: لن تشتري إرادة تركيا بدولاراتك وتشمل ميزانية 2018، تعديل القواعد الضريبية منها زيادة الضريبة على الشركات ورسوم السيارات للمساعدة في سداد تكلفة تعزيز الأمن.





ومن المتوقع بحسب رويترز أن يسجل العجز في ميزانية تركيا العام الحالي 61.7 مليار ليرة وهو ما يزيد عن ضعف العجز في ميزانية 2016 والذي بلغ نحو 30 مليار ليرة.





وتتوقع أيضا ميزانية تركيا لعام 2018 دخلا قدره 599.4 مليار ليرة بزيادة نحو 15% عن التقديرات المتوقعة لعام 2017.





وفي العامين الماضيين اتسع عجز المعاملات الجارية نتيجة زيادة الحوافز الحكومية لدعم الاقتصاد والإنفاق الدفاعي. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9 بالمئة العام المقبل.





وتقول الحكومة إن هناك حاجة عاجلة لإنفاق دفاعي إضافي من أجل تحديث الجيش، ثاني أكبر جيوش حلف شمال الأطلسي، وسد تكاليف العمليات الأمنية في الداخل والخارج.





ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام وهو أسرع معدل نمو في ستة أعوام وفقا للبيانات الرسمية.