نقل رئيس بيرو السابق من السجن إلى المستشفى

صرح أليخاندرو فوجيموري، الطبيب المعالج لرئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيموري، بأن الأخير تم نقله من السجن إلى مستشفى محلي في سيارة إسعاف بعد أن انخفض ضغط دمه بشكل غير طبيعي.

© Sputnik. Mikhail Klimentyev برلمان بيرو يصوت بأغلبية كبيرة على عزل رئيس البلاد

وقالت رويترز، اليوم الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول، إن ألبرتو فوجيموري، البالغ من العمر 79 عامًا، يقضي عقوبة السجن لمدة 25 عامًا إثر إدانته بجرائم كسب غير مشروع وأخرى متعلقة بحقوق الإنسان.

يشار إلى أن فوجيموري يعد أحد الشخصيات التي سببت انقسامًا واسعا في بلاده، إذ يراه البعض دكتاتورا فاسدًا، بينما يرجع له الفضل آخرون في القضاء على الأزمة الاقتصادية والتمرد اليساري الدموي في الفترة بين 1990 و2000.