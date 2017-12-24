الصين تختبر أكبر طائرة برمائية في العالم اليوم

اختبرت السلطات الصينية، اليوم الأحد، أكبر طائرة برمائية في العالم، أطلقت عليها اسم «إيه.جي 600» "التنين المائي". وفقاً لما نقلت وكالات صينية الحدث بشكل مباشر.

© AP Photo/ Ng Han Guan الصين ترد على استراتيجية الأمن القومي الأمريكي

موسكو — سبوتنيك. ويشار إلى أن الطائرة أقلعت من مطار مدينة تشوهاى بمقاطعة قوانغدونغ الجنوبية في تمام الساعة 09.40 (بالتوقيت المحلى 04.40 بتوقيت موسكو)، ومن المتوقع أن تستمر الرحلة حوالي ساعة.

ومن المخطط أن يصل ارتفاعها الأقصى عن سطح الأرض نحو 3 آلاف كيلومتر، وترافقها طائرة أخرى تحل طاقم فنيين، ويتم تصوير كل ما يحدث عن قرب.

هذا وقد اجتاز التنين المائي اختبارات المحركات في شباط/ فبراير الماضي.

وأمضت شركة صناعة الطيران الصينية «أفيك» الحكومية نحو 8 سنوات في تصنيع الطائرة «إيه.جي 600» وهي بنفس حجم الطائرة بوينج 737 تقريبا ومصممة للقيام بعمليات الإنقاذ البحري ومكافحة حرائق الغابات.