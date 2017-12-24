حديقة حيوان لندن تفتح أبوابها من جديد بعد حريق

فتحت حديقة حيوان لندن أبوابها من جديد اليوم الأحد بعد يوم من نشوب حريق تسبب في نفوق أحد حيوانات خنزير الأرض وأربعة سراقيط على الأرجح كما عانى عاملون في الحديقة من آثار استنشاق الدخان.

ونشرت حديقة الحيوان تقريرا أوليا عن الحريق تضمن صورة لحيوان خنزير الأرض الذي أطلق عليه اسم ميشا ونفق على الأرجح نتيجة استنشاق الدخان أثناء النوم. كما افترض القائمون على المكان نفوق السراقيط الأربعة بعدما لم يستدل على مكانها.

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA إغلاق حديقة الحيوانات في لندن وفقدان أكل النمل

وجاء في بيان للحديقة اليوم الأحد بحسب رويترز "نحن منهارون بطبيعة الحال بسبب هذا لكننا ممتنون بشدة لفرقة الإطفاء التي تعاملت مع الموقف بسرعة بهدف السيطرة على الحريق.

"وبعد استشارة خبراء الإطفاء أمس تمكنا من فتح حديقة الحيوان اليوم".

ونشب الحريق بعد السادسة صباحا بتوقيت غرينتش بقليل أمس السبت في قسم (أنيمال أدفنتشر) ثم امتد إلى متجر ومقهى بالحديقة التي تقع داخل متنزه ريجنتس بارك في وسط لندن.

وقالت حديقة الحيوان التي تأسست عام 1826 إن من السابق لأوانه التكهن بسبب الحريق.