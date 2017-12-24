أردوغان: السودان قدم كل الدعم لنا إبان الإنقلاب الفاشل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيكون هناك تعاون كبير في المرحلة القادمة مع السودان، مؤكدا توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

© Sputnik. Sergey Guneev أردوغان: سأبحث مع الرئيس بوتين إجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني عمر البشير، في الخرطوم: "تركيا تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع السودان إلى مليار دولار، مشيرا إلى أنه تم توقيع 12 اتفاقية في مختلف المجالات مع السودان".."وتم الاتفاق على تأسيس مجلس تعاون استراتيجي مع السودان".

وأعرب أردوغان عن شكره للسودان على الوقوف إلى جانب تركيا ضد محاولة الانقلاب الفاشلة، في الخامس عشر من يوليو/تموز عام 2016.

من جانبه، قال الرئيس السوداني عمر البشير، إنه تم توقيع 12 اتفاقية في مجالات مختلفة مع تركيا، على أساس تكوين علاقة شراكة استراتيجية بين الخرطوم وأنقرة، معرباً عن آماله بأن يأتي اليوم الذي تتوحد فيه الدول الإسلامية كي نرفع الظلم والعدوان.

وأضاف "البشير"، خلال المؤتمر الصحفي: "نحيي الرئيس أردوغان باسم الشعب السوداني على ما يبذله من أجل نصرة قضايا المسلمين، والتي كان آخرها موقفه الصلب من قضية إعلان أمريكا "القدس عاصمة لإسرائيل"، لافتا إلى أن زيارة أردوغان تعتبر زيارة تاريخية إلى السودان وحجر أساس لبناء علاقات قوية جدا بين تركيا والسودان.

وبدأ الرئيس التركي اليوم الأحد، 24 ديسمبر/كانون الأول، جولة أفريقية تستمر أربعة أيام استهلها بالسودان، وتشمل أيضا تشاد، وتونس، ويتصدر تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي جدول أعمالها.