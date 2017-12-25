نيجيريا... مسلحون يهاجمون مدينة مايدوجوري

شن مسلحون هجوما على مدينة مايدوجوري النيجيرية، التي تشهد أنشطة لمسلحي "بوكوحرام".

نقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان قوله، اليوم الاثنين 25 ديسمبر/ كانون الأول، إن مسلحين شنوا هجوما مساء اليوم على ضواحي المدينة.

وتقع مدينة مايدوجوري في قلب الصراع مع مسلحي "بوكوحرام".

ولفتت "رويترز" إلى أن اثنين من السكان المحليين ومكتب للحرس الأهلي قالوا إنهم سمعوا إطلاق نار كثيف في منطقة مولاي.

وشهد عام 2009 صعودا لجماعة بوكو حرام في نيجيريا التي واجهتها قوات الأمن النيجيرية.



