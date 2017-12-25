هل هناك دول أخرى ستنقل سفاراتها للقدس؟

قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي هوتوفلي، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تتواصل "مع 10 دول على الأقل" لتنقل سفاراتها إلى القدس بعد قرار واشنطن الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

ووفقا لـ"فرانس برس"، أضافت هوتوفلي للإذاعة الإسرائيلية العامة أن بعض هذه الدول في أوروبا.

© REUTERS. AMIR COHEN بالفيديو... نتنياهو مرشد سياحي للمسيحيين في القدس

ولم تكشف المسؤولة الإسرائيلية أسماء الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة، مكتفية بالقول إن "إعلان (الرئيس دونالد) ترامب سيخلق تيارا لم نر حتى الآن سوى مقدماته".

وأوردت الإذاعة العامة نقلا عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن هندوراس والفلبين ورومانيا وجنوب السودان بين الدول الذي قد تتخذ هذه الخطوة.

لكنها أوضحت أن الأمر يقتصر حاليا على اتصالات ولا يشمل مفاوضات ملموسة لنقل سفارات هذه الدول إلى القدس في موعد قريب.

وأعلن رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، الأحد، أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، في قرار رحب به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لكنه لقي تنديدا شديدا من قبل الفلسطينيين باعتباره "عملا مخزيا".