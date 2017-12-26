ثلاث ضحايا في انهيارات جليدية في سويسرا

© Sputnik. Vera Kostamo دولة عربية تجر جبالا جليدية إلى مياهها وبحسب ما نقلته رويترز عن الشرطة اليوم الاثنين فإن رجل عمره 39 عاما توفي خلال تزلجه قرب منطقة هوفاثورن بعد أن جرفه انهيار جليدي في الصباح.





وأشارت الشرطة إلى أنها عثرت على جثة سائح فرنسي (31 عاما) مفقود منذ يوم السبت بعدما حاول تسلق جبل جلاتوانج بمفرده عقب تزلجه مع صديقته في منطقة جروبوندن في شرق سويسرا.





وقالت إنه في حادث آخر فقد توفيت امرأة كانت ضمن ثلاثة غطتهم ثلوج كثيفة خلال عاصفة في واليس يوم السبت قد توفيت، بحسب قالت محطة (إس.آر.إف) نقلا عن الشرطة.





ولفتت إلى أن الثلاثة كانوا يتنزهون على ارتفاع 2700 متر في منطقة سانت لوك عندما وقع الحادث. وتمكن أحدهم من تحرير نفسه والاتصال بالطوارئ التي هرعت لإسعافهم. ونقل الثلاثة بالطائرة إلى مستشفى حيث توفيت أمس الأحد المرأة البالغة من العمر 29 عاما.