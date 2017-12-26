زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب شرق إيران

© AP Photo/ Pouria Pakizeh زلزال يضرب طهران ووقعت الهزة الأرضية حسب وكالة الأنباء الألمانية في الساعة العاشرة و7 دقائق و47 ثانية من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (السادسة و37 دقيقة و47 ثانية مساء بتوقيت جرينتش)، في ضواحي كوهبنان بمحافظة كرمان شرق البلاد وهي ليست المرة الأولى التي تشهد تلك المنطقة على زلزال.





وضربت هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر كوهبنان الخميس الماضي، وأدت إلى إصابة العشرات بجراح فضلا عن إلحاق أضرار بنحو 85% من مبانيها، إذ تضررت 30 وحدة تجارية و 1500 وحدة سكنية فيها.





وكان زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر قد ضرب الشهر الماضي في اقليم كرمانشاه غربي البلاد على الحدود مع العراق، وخلاف 530 قتيلا وأكثر من 7 آلاف مصاب.