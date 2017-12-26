الدفاع البريطانية: أنشطة البحرية الروسية تزايدت قرب مياهنا الإقليمية

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن سفينة بريطانية رافقت سفينة روسية لدى مرورها قرب المياه الإقليمية البريطانية خلال عيد الميلاد وأضافت أن الأنشطة البحرية الروسية تزايدت قرب بريطانيا في فترة العطلة.

© Sputnik. Vitaliy Ankov توجيهات البحرية الروسية لعام 2018

وتابعت الوزارة، انطلقت الفرقاطة "إتش.إم.إس سانت ألبانز" يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول، لتعقب السفينة الحربية الروسية "الأميرال غورشكوف" لدى مرورها في بحر الشمال. وراقبت السفينة التابعة للبحرية الملكية البريطانية السفينة الروسية خلال عيد الميلاد وستعود لترسو في بورتسموث اليوم.

ووفقا لـ"رويترز"، قال وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون في بيان بعد الواقعة، إنه "لن يتردد في الدفاع عن مياهنا أو التساهل مع أي شكل من أشكال العدوان".

وعلى خلفية توتر العلاقات بين بريطانيا وروسيا، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة لروسيا الأسبوع الماضي، إن هناك "أدلة كثيرة" على تدخل موسكو في انتخابات أجريت في دول أخرى.

وبدوره، رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافر وف، بأنه لا يوجد دليل على اتهامات نظيره البريطاني.