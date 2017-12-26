القبض على مسلح حاول الدخول إلى مقر إقامة رئيس الأرجنتين

احتجزت الشرطة الأرجنتينية رجلا كان يحاول الدخول إلى مقر الرئيس موريسيو ماكري في سيارة تحمل أسلحة نارية، وفقا لما ذكرته قناة Todo Noticias الارجنتينية نقلا عن بيان لوزارة الأمن .

© REUTERS/ NEIL HALL اعتقال رجل حاول تسلق سور حول قصر باكنغهام في بريطانيا

ووفقا للبيان، حاول الرجل البالغ من العمر 33 عاما الدخول إلى مقر إقامة الرئيس ماكري في مدينة أوليفوس بمقاطعة بوينس آيرس.

وبحسب أقوال الرجل، كان هدفه مقابلة الرئيس وترك هدايا له.

وعندما رفض رجال الأمن السماح له بالدخول، هاجم رجال الشرطة. وتم اعتقاله على الفور، والعثور على أسلحة محلية الصنع وبنادق في السيارة.