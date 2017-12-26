باتروشيف: الولايات المتحدة تستخدم قضية كوريا الشمالية لعزل روسيا والصين

© Sputnik. Maxim Bogodvid آلاف المواقع في روسيا تتعرض لبلاغات عن احتمال وقوع عمل إرهابي

وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "أدلة وحقائق" (أرغومينتي إي فاكتي) الروسية: "ليس سرا أن قضية الصواريخ النووية في كوريا الشمالية تستخدم في الواقع كذريعة لمواصلة عسكرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أجل عزل روسيا والصين".

وأضاف أن واشنطن تنفذ خططها بنشر عناصر منظومة دفاعها الصاروخي العالمي في دول المنطقة تدريجيا.

وأشار باتروشيف: "لا يمكن استبعاد أن تصاعد الوضع حول كوريا الشمالية يساهم إلى حد كبير في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للولايات المتحدة".