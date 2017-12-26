كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ قد تتفاوض مع أمريكا بشأن برامجها للأسلحة

© AP Photo/ Korean Central News Agency/Korea News Service باتروشيف: الولايات المتحدة تستخدم قضية كوريا الشمالية لعزل روسيا والصين وتوقعت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر/ كانون الأول، أن يتم ذلك العام المقبل ولتحقيق شكل من أشكال التقارب على الأقل مع سيئول، حسب "رويترز".

وفرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوبات جديدة أشد على كوريا الشمالية، يوم الجمعة الماضية، بسبب أحدث تجاربها على صاروخ باليستي عابر للقارات في تحرك وصفه الشمال بأنه حصار اقتصادي وعمل من أعمال حرب.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية في تقرير: "كوريا الشمالية ستسعى للمفاوضات مع الولايات المتحدة وستواصل في الوقت ذاته مساعيها ليتم الاعتراف بها كدولة تملك قدرة نووية على أرض الواقع".

وتتبادل كوريا الشمالية والبيت الأبيض حربا كلامية، حسب "رويترز".

وقال دبلوماسيون أمريكيون بشكل واضح إنهم يريدون حلا دبلوماسيا، لكن الرئيس دونالد ترامب وصف المحادثات بأنها غير مجدية، وقال إن على بيونغ يانغ أن تلتزم بالتخلي عن أسلحتها النووية قبل بدء أي محادثات.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، قالت وزارة خارجية كوريا الشمالية "إن الولايات المتحدة مرعوبة من قوة بيونغ يانغ النووية، وتزداد هلعا في تحركاتها لفرض أقسى العقوبات والضغوط على بلادنا"، حسب "رويترز".