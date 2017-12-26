السفير الإسرائيلي في نيوزيلندا يستدعي مغنية

استدعى السفير الإسرائيلي في نيوزيلندا إلى لقاء شخصي، اليوم الثلاثاء، المغنية النيوزيلندية "لورد" التي ألغت مؤخرا حفلها في تل أبيب، تلبية لدعوة مشجعتين لديها طلبتا إلغاء الحفل في إسرائيل بسبب الجدل حول وضع القدس.

موسكو —. وجاء في بيان السفارة الإسرائيلية، نشر على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "استدعى السفير الإسرائيلي في نيوزيلندا إلى لقاء شخصي المغنية لورد لمناقشة إسرائيل ودورها كدولة ديمقراطية في الشرق الأوسط".

وأشار بيان السفارة إلى أن "الموسيقى ينبغي أن توحد ولا تفصل".

وكانت لورد قد أعلنت في وقت سابق أنها ألغت حفلة في تل أبيب من المقرر أن تكون في شهر حزيران/ يونيو عام 2018.

وكانت مشجعتان للمطربة، من أصل إسرائيلي وفلسطيني، قد كتبتا رسالة مفتوحة إلى المغنية، طلبتا فيها إلغاء الحفل، لأنهما تريان أن السلطات الإسرائيلية تستطيع أن تفسره على أنه يدعم سياستها تجاه فلسطين وموقفها من وضع القدس، حتى لو كانت لورد نفسها لن تعبر عن رأيها في هذه المسألة.

في المقابل، عبر بضع عشرات من الموسيقيين ورجال صناعة الموسيقى في رسالة مفتوحة عن "خيبة أمل" بسبب إلغاء الحفل الموسيقي في إسرائيل. مشيرين إلى أن الفنانين يجب أن يكونوا متحررين من وجهات النظر السياسية الأجنبية، وأن مثل هذه المقاطعة لا تساعد على بدء حوار بين الأطراف.

هذا وكان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقع وثيقة حول نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقد لقي قرار الزعيم الأمريكي ردا إيجابيا في إسرائيل ورفضت الدول العربية هذا القرار معتبرة أن هذه الخطوة فيها انتهاك صارخ للقرارات الدولية، ويهدد السلم والأمن الدوليين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت الخميس، بأغلبية 128 دولة مقابل 9 رافضين، وامتناع 35 آخرين، بعدم الاعتراف بالقرار الأمريكي بشأن وضع القدس كعاصمة لإسرائيل.