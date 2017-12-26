لافروف يناقش مع تيلرسون "عدائية أمريكا" تجاه كوريا الشمالية وكيفية الحفاظ على وحدة سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، قال لنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء، إن "خطاب واشنطن العدائي" يزيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية وإنه غير مقبول.

© Sputnik. Aleksei Kudenko لافروف: روسيا تتلقى إشارات من واشنطن حول استعدادها للحوار مع كوريا الشمالية

موسكو — سبوتنيك. وأضافت وزارة الخارجية أن الوزيرين ناقشا أيضا خلال مكالمة هاتفية مزيدا من الخطوات لحل الأزمة السورية والوضع في أوكرانيا.

وجاء في بيان الخارجية: "كان الطرفان متفقين بالرأي حول أن تطوير الصواريخ النووية في كوريا الشمالية ينتهك شروط مجلس الأمن الدولي".

وتابع البيان "لكن لافروف جدد التركيز على عدم القبول بمفاقمة التوتر حول شبه الجزيرة الكورية عبر خطاب واشنطن العدائي بحق بيونغ يانغ وتصعيد الاستعدادات العسكرية في المنطقة".

وأكمل البيان "كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع في الانتقال من لغة العقوبات إلى العملية التفاوضية".

وتطرق الوزيران للحديث عن الأوضاع في سوريا بما في ذلك مسألة الحفاظ على وحدة أراضي البلاد ومؤتمر الحوار الوطني في سوتشي.

وأوضح البيان أنه جرى النظر في ضمان استقرار الأوضاع وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 مع العمل على تحفيز المفاوضات المباشرة بين حكومة الجمهورية العربية السورية والمعارضة في جنيف دون أي شروط مسبقة.