الفقر يهدد أطفال إسرائيل

أشار تقرير إسرائيلي أصدره المجلس الوطني للطفل، أن نحو ثلث الأطفال الإسرائيليين يعانون من الفقر، ويقيم أغلبهم في مدينة القدس وشمال فلسطين المحتلة.

© REUTERS/ KCNA مجلة أطفال فرنسية تقارن إسرائيل بكوريا الشمالية

ونشرت صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية، أن ما يزيد عن مليوني طفل في إسرائيل يشكلون نحو 33% من إجمالي عدد السكان، يتجرعون مرارة الفقر.

وأوضح التقرير أن نحو 881 ألف طفل في إسرائيل يعيشون في فقر مدقع، بنسبة واحد من كل ثلاثة أطفال.

وأكد التقرير أن عام 2016 شهد إخراج نحو 11% من الأطفال من دائرة الفقر بفضل البرامج الحكومية وتقديم المعونات المالية.

وذكر التقرير أن نسبة الأطفال الفقراء مقسمة على المدن الإسرائيلية بواقع 53% في القدس و37% في شمال فلسطين و19% في تل أبيب و 14% في المنطقة الوسطى.

يذكر أن معايير فقر الأطفال في إسرائيل يقع تحتها الطفل الذي يذهب للنوم وهو جائع، ويذهب للمدرسة دون شطائر والطفل الذي يضطر للعمل لإعالة أسرته.