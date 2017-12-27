ترامب: العام المقبل سيكون جيدا للشركات والوظائف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشركات لديها نظرة جيدة إلى بالنسبة للعام المقبل.

© AP Photo/ Molly Riley مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون إصلاح الضرائب

وأضاف، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر / كانون الأول، أن كل المؤشرات تقول أن العام المقبل سيكون جيدا للشركات، بعد التعديلات الضريبية.

وتابع، في تدوينة على "تويتر": "سيكون عاما عظيما للشركات والوظائف وأسواق المال التي ستشهد عاما جديدا من النجاح".

وافق مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، على قانون إصلاح الضرائب الذي تقدم به الجمهوريين، وأرسله إلى مجلس الشيوخ ليجرى عليه التصويت النهائي.

Will be signing the biggest ever Tax Cut and Reform Bill in 30 minutes in Oval Office. Will also be signing a much needed 4 billion dollar missile defense bill. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2017

ووافق مجلس النواب الأمريكي على أول إصلاح، خلال أكثر من 30 عاما، لنظام الضرائب في الولايات المتحدة، الذي يشمل تخفيضات في معدلات ضرائب الشركات والأفراد.

وفي 22 ديسمبر الجاري وقع ترامب على القانون الذي اعتبره أكبر تخفيضات ضريبية تشهدها أمريكا على الإطلاق.