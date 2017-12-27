ميانمار تفرج عن صحفيين يعملان لدى قناة تركية

قالت الشرطة في ميانمار اليوم الثلاثاء إنها ستسقط اتهامات ضد اثنين من الصحفيين يعملان لمحطة تلفزيونية رسمية في تركيا ومترجمهما وسائقهما يقضون حاليا عقوبة السجن منذ نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة مخالفة قانون الطيران بالتصوير بطائرة بدون طيار.

© Sputnik. Shahnevaz Khan ميانمار تمدد حبس صحفيين من "رويترز"

كانت الشرطة احتجزت المصور لاو هون مينج من سنغافورة والصحفي الماليزي موك تواي لين وصحفيا محليا يدعى أونج ناينج سو كان يتولى الترجمة لهما والسائق هلا تين في يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول قرب مبنى البرلمان في العاصمة نايبيداو.

ويقضي الأربعة حاليا عقوبة السجن شهرين بتهمة خرق قانون الطيران الذي يعود للحقبة الاستعمارية لكنهم لا يزالون يواجهون تهما أخرى تتعلق باستيراد الطائرة الصغيرة.

كما يواجه المصور السنغافوري والصحفي الماليزي تهمة تتعلق بانتهاك إجراءات دخول البلاد.

وحضر المدعون وهم اللفتنانت بالشرطة تون تون وين وضابط بشرطة الهجرة أمام محكمة في العاصمة اليوم وطلبا إسقاط التهم.

وقال وين لـ"رويترز"، إن مسؤولين كبارا بالشرطة أمروا بإسقاط القضية لأن الأربعة لم يتعمدوا تعريض الأمن القومي للخطر عندما استخدموا الطائرة.

كانت السلطات احتجزت صحفيين من رويترز بعد أن تمت دعوتهما للقاء مسؤولين من الشرطة على العشاء على مشارف يانجون أكبر مدن البلاد في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وكان الاثنان يغطيان الأزمة في ولاية راخين بغرب البلاد والتي شهدت نزوح نحو 655 ألفا من الروهينجا المسلمين إلى بنجلادش منذ أغسطس/آب.

ويقبع وا لون وكياو سوي أوه في السجن منذ أسبوعين دون السماح لأسرتيهما أو المحامين بزيارتهما.

وتحقق السلطات فيما إذا كانا انتهكا قانون الأسرار الرسمية الذي يعود للحقبة الاستعمارية وينص على عقوبة السجن لمدة أقصاها 14 عاما.