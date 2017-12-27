تركيا وتونس تتفقان على التعاون العسكري

وقّع وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي اتفاقية للتعاون العسكري مع نظيره التركي نور الدين جانيكلي، خلال استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر قرطاج بالعاصمة تونس.

تونس — سبوتنيك . وحضر التوقيع كل من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والتونسي الباجي قائد السبسي، كما تم التوقيع على بروتوكول تنفيذي للمساعدة المالية، تستفيد بموجبه تونس من مساعدات عسكرية ومالية تركية.

وفي مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التونسي قال أردوغان: نتطلع لرفع حجم التبادل التجاري مع تونس والذي يصل إلى 1.25 مليار دولار، كما وبحثنا أسباب العجز التجاري بين البلدين.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده منحت تونس 300 مليون دولار كمساعدة وهناك 300 مليون دولار مطروحة كقرض.