إصابة 25 سائحا في اصطدام سفينة سياحية بكوبري في ألمانيا

أصيب 25 سائحا بعد اصطدام السفينة التي تقلهم بكوبري غربي ألمانيا.

وكانت السفينة كريستال السويسرية تقل 129 راكبا على ظهرها، حينما اصطدمت بكوبري أعلى النهر، مساء الثلاثاء 26 ديسمبر/ كانون الأول.

وتسبب ارتفاع مستوى مياه نهر الراين في حادثة الاصطدام، حسب وكالة الأنباء الألمانية

كما أصيب 4 أشخاص آخرين بجروح خطيرة، لكنهم خرجوا، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، من المستشفى حسب "أسوشيتدبرس".

وتم إغلاق الكوبري لعدة ساعات، حتى أعاد المهندسون إصلاحه مرة أخرى، وإعادة افتتاحه.