الرئيس الشيشاني يوجه رسالة بشأن الأسرى الروس في ليبيا

أعرب الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن أمله في عودة الأسرى الروس والبيلاروس من ليبيا، إلى أحضان أوطانهم في أقرب وقت.

© Sputnik. Said Tzarnaev الرئيس الشيشاني: لم يعد في سوريا مقاتلون من روسيا

موسكو — سبوتنيك. قال قديروف خلال لقائه مع القائم بأعمال النيابة الليبية في روسيا: "يجب نقل المواطنين الروس والبيلاروس الباقين بعد رأس السنة، كما أرجو نقل جزيل الشكر لقيادتكم. نأمل أننا سننقل الباقي في أقرب وقت".

يذكر أن قديروف التقى اليوم الأربعاء مع الطبيبين البيلاروسيين، إينا بابوش وسيرغي زدوتا، وهنأهما بالعودة إلى حضن الوطن.

وذكر قديروف سابقاً، أنه ما زال هناك في ليبيا مواطنون روس وبيلاروس محتجزون، ويقوم فريق الاتصال الروسي المعني بالتسوية الليبية الداخلية بالعمل على تحريرهم.

يذكر أن الطبيبين إينا بابوش وسيرغي زدوتا، عملا في ليبيا منذ عام 2010، وعندما انتهى عقدهما في تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام مع إحدى المؤسسات الطبية، تم اعتقالهما من قبل مسلحين مجهولين في مدينة زنتان الليبية.

وتم الاستيلاء على وثائق الطبيبين وجرى خروجهما من المدينة من دون وثائق، ولم يتمكنا من مغادرة البلاد بدون جوازات سفر.