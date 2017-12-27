"التحالف الدولي": نعتزم مواصلة العمل على تجنب النزاع مع روسيا في سوريا

أعلن نائب قائد "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا، فيليكس هيدني، اليوم الأربعاء، أن التحالف لن يقوم بعمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة في الجمهورية العربية السورية.

© Sputnik. Natalia Seliverstova الدفاع الروسية: التحالف الدولي يواصل تعاونه مع بقايا الإرهابيين في سوريا

واشنطن — سبوتنيك . وقال هيدني في مؤتمر صحفي عبر الفيديو من بغداد: نحن مستمرون بتجنب الصدام مع الروس، لكن لا توجد لدينا أي نية بالعمل في المناطق التي يسيطر عليها الآن "النظام".

هذا وكان العسكريون الروس ومن "التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة، قد أقاموا في عام 2015 قنوات اتصال فيما بينهم، وبشكل خاص لتجنب الصراعات بين الطرفين في سوريا.

وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعمليات في سوريا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي دون الحصول على إذن بذلك من سلطات البلاد.